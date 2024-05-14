تراند اليوم : بالفيديو: محام يوضح إجراءات مقاضاة متلاعبي الأصوات في انتخابات غرفة الرياض.. ومصير أصحاب السجلات التجارية المتلاعب بها من العقوبة

صحيفة الخليج 365: أوضح المحامي نايف المرشدي، أن النيابة العامة هي من ستتولى الإدعاء ضد متلاعبي الأصوات في انتخابات غرفة الرياض.

وقال المرشدي في مداخلة مع قناة الإخبارية:" الجريمة فيها شق جنائي، فيما لم يكشف البيان عن مصدر الاختراق، فإن كانوا من جهات لها علاقة بالمعلومات ينتظرهم نظام حماية البيانات الشخصية، وكذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأضاف:" تتم مراحل التقاضي من تقرير ترفعه وزارة التجارة، ثم النيابة العامة تتولى التحقيق وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجزائية، ثم المحكمة لتحكم في الموضوع، ثم الاستئناف".

وأكد المرشدي، أن صاحب السجل التجاري ليس عليه أي عقوبة، بل فاته التصويت، وسمحت له وزارة التجارة في بيانها اليوم أن يقوم بالتصويت مرة أخرى.

وتابع:" لا يمكن البت في العقوبة، حتى يتم تحديد الأطراف وتكييف القضية، إذا كانوا متفقين مع الشخص وأخذوا الكود منه، أو دخلوا على حسابه دون أن يعلم".

​​​​​​