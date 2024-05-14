استعادة 6 ملايين م2 أراض حكومية

تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة الرس بمشاركة إدارة الأراضي والممتلكات بالتعاون مع لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في محافظة الرس، من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 6.470 مترًا مربعًا خلال 120 يومًا ، وذلك ضمن الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة للحد من التجاوزات والعشوائيات والحفاظ على الممتلكات العامة.

وأوضحت الأمانة أن فرق البلدية الميدانية تباشر أعمال الإزالة للمواقع المرصودة على الفور، كما يتم العمل على رصد المواقع العشوائية التي لا يملك أصحابها صكوك الملكية لإيقاف ظاهرة إحداث العشوائيات على الأراضي الحكومية.