صورة نادرة: عمال شركة أرامكو يستلمون رواتبهم في العام 1947م

انتشرت صورة نادرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمال شركة أرامكو وهم يستلمون رواتبهم في عام 1947م. وتُظهر الصورة العمال وهم يقفون في صفوف أمام غرف مؤقتة مصنوعة من الخشب، حيث كانت تُوزع الرواتب في تلك الفترة. وكانت الرواتب تُدفع بالريال السعودي الذي كان مصنوعًا من الفضة في ذلك الوقت.

تم التقاط الصورة داخل شركة أرامكو في مدينة الظهران، حيث يُظهر التاريخ والتطور الذي شهدته الشركة على مر السنوات. تعتبر هذه الصورة تذكيرًا قيمًا بأصول شركة أرامكو وتاريخها الحافل في صناعة النفط في المملكة.

وعلق مغردون بأن إعادة نشر هذه الصورة أثارت استحضار الماضي وأبرزت الجهود التي بُذلت لتطوير الشركة والإسهام في تحقيق رفاهية الموظفين.