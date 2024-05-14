انتشرت صورة نادرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمال شركة أرامكو وهم يستلمون رواتبهم في عام 1947م. وتُظهر الصورة العمال وهم يقفون في صفوف أمام غرف مؤقتة مصنوعة من الخشب، حيث كانت تُوزع الرواتب في تلك الفترة. وكانت الرواتب تُدفع بالريال السعودي الذي كان مصنوعًا من الفضة في ذلك الوقت.
تم التقاط الصورة داخل شركة أرامكو في مدينة الظهران، حيث يُظهر التاريخ والتطور الذي شهدته الشركة على مر السنوات. تعتبر هذه الصورة تذكيرًا قيمًا بأصول شركة أرامكو وتاريخها الحافل في صناعة النفط في المملكة.
وعلق مغردون بأن إعادة نشر هذه الصورة أثارت استحضار الماضي وأبرزت الجهود التي بُذلت لتطوير الشركة والإسهام في تحقيق رفاهية الموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة: عمال شركة أرامكو يستلمون رواتبهم في العام 1947م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.