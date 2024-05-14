بالخمرة.. ضبط مستودع في جدة يُستغل لتصنيع منتجات التبغ المخلوط بمواد البناء

أفادت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بضبط مستودع في جنوب المحافظة يُستغل لتصنيع منتجات التبغ بطرق غير قانونية. وتمت مصادرة ما يقارب 30 ألف كيلوغرام من منتجات التبغ غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم استخدام مواد منتهية الصلاحية في عملية التصنيع.

نفذت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة ميدانية استهدفت مستودعًا في منطقة “الخمرة”، حيث تم ضبط أعمال خلط وتصنيع منتجات التبغ المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة إلى مواد مجهولة المصدر تُعبأ في علب فارغة للتسويق والبيع.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 13,000 كيلوغرام من تمباك غير معروف المصدر ومنتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 1768 نكهة سحب كترونية بسعة 60 مل مجهولة المصدر.

أكدت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وستستمر في جهودها لمتابعة الظواهر السلبية ورصد الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.