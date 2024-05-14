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مواطن يسافر إلى إندونيسيا لحضور حفل زفاف عاملة منزله .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حرص مشهور التواصل الاجتماعي، رياض العطية، على حضور حفل زفاف العاملة التي عملت في منزل أسرته لسنوات عديدة.

وعبرت الخالة “ميري” عن فرحتها لحظة رؤيتها لـ رياض، مشيرة إلى أن زوجها لم يغار منه لأنه يعلم أن رياض مثل ابنها وشقيقها الصغير، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وقدمت الخالة ميري شكرها إلى أسرة العيطة التي أحسنت معاملتها كـأنها فردا منهم، كما قدمت الشكر إلى العطية وأسرة زوجها على كل ما فعلوه معها.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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