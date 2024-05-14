شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يسافر إلى إندونيسيا لحضور حفل زفاف عاملة منزله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص مشهور التواصل الاجتماعي، رياض العطية، على حضور حفل زفاف العاملة التي عملت في منزل أسرته لسنوات عديدة.

وعبرت الخالة “ميري” عن فرحتها لحظة رؤيتها لـ رياض، مشيرة إلى أن زوجها لم يغار منه لأنه يعلم أن رياض مثل ابنها وشقيقها الصغير، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وقدمت الخالة ميري شكرها إلى أسرة العيطة التي أحسنت معاملتها كـأنها فردا منهم، كما قدمت الشكر إلى العطية وأسرة زوجها على كل ما فعلوه معها.