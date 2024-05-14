شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : العرب تعرفوا على الأشياء بالأسماء والعلم الحديث استخدم الأرقام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق أن العرب قديما تعرفوا على الأشياء بالأسماء والعلم الحديث استخدم الأرقام.

وأضاف الزعاق أن تنقل العرب وسط الصحراء جعلهم يعرفون تفاصيل السماء والأرض، مشيراً إلى أنه لا يوجد نجمه ولا تل إلا ووضعوا له أسماء.

وتابع خالد الزعاق أن العلم الحديث تعرف على الأشياء بالأرقام، أما العرب تعرفوا عليها بالأسماء.