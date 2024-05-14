تراند اليوم : هل التصوير في الأماكن العامة أثناء المناسبات مخالفة قانونية ؟ .. شاهد: محامي يٌجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي عبدالمجيد الموسى خلال حلوله ضيفا مع برنامج " ياهلا" ، قانونية التصوير في الأماكن العامة والمناسبات الوطنية .

التصوير للتوثيق

وقال الموسى : إن التصوير في مكان عام جائز قانونا لأنه مخصص والتصوير للتوثيق ، بمعنى إذا صار بيني وبين أحد الاشخاص مشكلة وأبي أوثق المشكلة لأحفظ حقي ، فأصور بجوالي ولكن لم ينشر ، فقط لأذهب للجهات المختصة وأخبرهم بما حدث وأنا صورت .

وأضاف: التصوير العام اللي مو للتوثيق في المكان العام المخصص فيها حالين ، الحال الأول أن يكون في مناسبة وطنية وهذا وفقا ما جاء في نظام حماية المؤلف .

التصوير بغرض الإساءة

وواصل: إذا كان التصوير في مكان عام ومناسبة عامة يعلم الناس عنها جميعا فالتصوير والنشر جائز ، إذا كان ليس بغرض الإساءة .

وأوضح: أن التصوير كتصوير بفعل في ذاته في المكان العام ، هذا مقيد بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام ، فإذا كان أظهر المصور في التصوير هوية الشخص بإظهار جسده ووجهه وفقا لثلاث ضوابط جاءت في اللائحة ، فتعد مخالفة إدارية للغرامة المالية فقط ليست جريمة ، خاصة إذا كان بدون إذن وكان التصوير مباشر .

واستكمل: وإذا صورت ونشرت هنا يدخل في المسؤولية الجنائية حيث ينطبق عليه أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .