شكرا لمتابعة خبر عن مهندس يُحذر من تركيب كاميرات المراقبة داخل غرف النوم لهذا السبب ! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المهندس المعماري تركي الحصين من تركيب كاميرات مراقبة مرتبطة بالإنترنت داخل غرف النوم ، حتى لو ضمنت شركة الاتصال عدم اختراقها .

وقال الحصين خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” عملائنا يرفضون تركيب كاميرات المراقبة داخل منازلهم ، خاصة غرف النوم ؛ نظراً لعدم اتصالها بالإنترنت وبالتالي احتمالية اختراقها ومن السهل أن ينتهي الأمر بالابتزاز لهؤلاء العملاء ” .

وتابع : ” إذا كانت الزوجة تعمل فمن الممكن أن تركب كاميرا مراقبة في صالة منزلها ، لمراقبة أطفالها وعاملة المنزل ” .

واختتم حديثه : ” أنصح دائماً العملاء بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار المنزل أو على الشارع ، أما في غرف النوم لا ننصح بذلك لسهولة اختراقها وهو أمر في غاية الخصوصية لأهل المنزل .