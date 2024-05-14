تراند اليوم : شاهد.. نهاية مأساوية لطيار ومساعده حاولا القيام بحركة خطيرة بطائرة مقاتلة

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران وتحطم طائرة مقاتلة بعد محاولة كابتن بالقوات الجوية البنغلاديشية القيام بحركة خطيرة.

انتهت بمأساة

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الطيار أراد القيام بحركة تشبه لعبة Top Gun بثلاث لفات على ارتفاع منخفض لكنها انتهت بمأساة عندما اصطدم جسم الطائرة من طراز ياكوفليف ياك 130 على طول المدرج.

وتُظهر كاميرات المراقبة الدخان والشرر المنبعثين من الطائرة روسية الصنع قبل انسحاب الطيار محمد عاصم جواد، 32 عامًا، من المدرج في تشاتوجرام، بنجلاديش، في 9 مايو.

اشتعال النيران

واندلع حريقًا بالفعل في الجزء الخلفي من الطائرة وخرج طيار القوات الجوية البنغلاديشية جواد ومساعده قائد الجناح سوهان حسن خان من الطائرة.

وهبط الطياران في نهر كارنافولي وتم إنقاذهما على قيد الحياة من قبل أفراد من القوات الجوية والبحرية والصيادين المحليين، لكن جواد توفي لاحقًا في المستشفى، بينما لا يزال خان في حالة حرجة.

عطل ميكانيكي

تم انتشال الطائرة في وقت لاحق من الماء. وقالت العلاقات العامة بين الخدمات الحكومية (ISPR) في بيان لها إن طائرة التدريب "تحطمت بسبب عطل ميكانيكي".