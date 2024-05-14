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تراند اليوم : الملاكمة المصرية ندى فهيم تعتذر للسعودية هتان السيف بعدما زارتها وأهدتها باقة ورد

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صحيفة الخليج 365: اعتذرت الملاكمة المصرية ندى فهيم، لمنافستها هتان السيف بعدما زارتها للاطمئنان عليها بعد الضربة القاضية في منافسات PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت ندى: أولا أنا مكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده ويحصل كل دا ويأخذ اتجاه تاني، مضيفة: أنا بعتذر عن أي شئ صدر مني غير لائق قبل وبعد المباراة لأهل السعودية.

وأكملت: مبروك للبطلة هتان علي الفوز، وشكرا لكل الناس اللي كانت بتدافع عني، ومش هقول كواليس اللي حصل قبل المباراة أو أبرر موقفي، وكمان مدربي كتب بعض الكواليس اللي حصلت معايا وأنا مكنش قصدي أعمل كل دا.

وتابعت: أتمني كل الناس تقبل اعتذاري عن أي شئ حصل مني ووصل الأمور لكده، ومهما حصل مصر والسعودية "إخوات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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