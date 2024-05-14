الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في بعض مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، مع احتمالية جريان السيول وتساقط زخات البرد، وذلك بمصاحبة رياح نشطة.

أما في مناطق الرياض والشرقية، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. ومن المحتمل أن تستمر الرياح النشطة المحملة بالأتربة والغبار في بعض مناطق تبوك والمدينة المنورة، خاصة المناطق الساحلية.

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