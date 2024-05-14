شاهد صورة قديمة لطالبات مدرسة الحنان بجدة تثير التفاعل.. والكشف عن تاريخ التقاطها

انتشرت صورة نادرة على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبات في مدرسة الحنان بمدينة جدة عام 1969، حظيت باهتمام وتفاعل كبير من قبل رواد المنصات المختلفة.

وتظهر الصورة الطالبات وهن يرتدين الزي المدرسي ويجلسن على مقاعد الدراسة، بينما تقع أمامهن الكتب المدرسية.

وأثارت الصورة حنينًا لدى الكثيرين، الذين تذكروا ذكرياتهم الجميلة في المدرسة، وعبّروا عن إعجابهم بالصورة وبساطة الحياة في ذلك الوقت.

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