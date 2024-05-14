تراند اليوم : باحث فلكي يكشف حقيقة سقوط حطام فضائي على الرياض والقصيم

صحيفة الخليج 365: كشف عضو رابطة التلسكوبات السعودية، الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، حقيقة ما شاهده سكان القصيم والرياض من جسم يحترق في السماء، وينقسم لأجزاء قبل أن يختفي جهة الجنوب.

​​​​​​وقال الباحث الفلكي، إنه كان من المتوقع سقوط الجزء الخاص بحمولة مركبة دارجون التابعة لشركة SpaceX، التي تقوم بإيصال المساعدات والأدوات لمحطة الفضاء الدولية، ليتم التخلص منها في الفضاء، وتركها لتسقط على الأرض في التوقيت نفسه.

وأضاف أن الأجزاء سقطت بالفعل فوق أجواء المملكة فجر اليوم عبر برامج مراقبة الحطام الفضائي، وفي عمليات سقوط سابقة للقطعة نفسها نجت من الاحتراق، ووصلت إلى سطح الأرض.

وتابع أنه من المتوقع وصول أجزاء منها لأرض المملكة، مشيرا إلى أنه يتضح من مسار المخلفات الفضائية سقوطها جنوب الخرج في صحراء الربع الخالي، بحسب "سبق".