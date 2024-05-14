تراند اليوم : أمريكية شاركت في تجربة سريرية ترفع قضية ضد أسترازينيكا.. وتكشف ما حدث لها

صحيفة الخليج 365: رفعت امرأة أميركية شاركت في التجربة السريرية للقاح أسترازينيكا، دعوى قضائية ضد الشركة، مدعية أنها تركتها "معاقة بشكل دائم".

آثار اللقاح

واتهمت المعلمة السابقة بريان دريسن، البالغة من العمر 42 عاما الشركة لانتهاك العقد، مشيرة إلى إن أسترازينيكا فشلت في توفير الرعاية الطبية لآثار اللقاح الجانبية حيث أصيبت بحالة عصبية حادة بعد مشاركتها في تجربة لقاح في عام 2020.

اتفاق

وزعمت دريسن في المحكمة أمس الاثنين أنها وقعت اتفاقاً مع الشركة التي وعدت فيه "بدفع تكاليف العلاج الطبي لإصابات البحث، بشرط أن تكون التكاليف معقولة، وألا تتسبب في الإصابة بنفسك"، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

الاعتلال العصبي

كذلك أشارت إلى أن الشركة لم تغط تكلفة الرعاية الطبية وذلك عندما شعرت بإحساس شديد مثل الدبابيس والإبر أصاب كل أنحاء جسدها بعد وقت قصير من تلقيها اللقاح

وقالت إنها تُركت غير قادرة على العمل بعد تشخيص إصابتها بالاعتلال العصبي المحيطي، وهي حالة تسبب التنميل والألم بسبب تلف الأعصاب.

وكشفت أن الإصابة أجبرتها على ترك وظيفتها، مشيراً إلى أنها ما زالت معاقة بشكل دائم، بالإضافة إلى الشعور الدائم المتمثل في الإحساس بالدبابيس والإبر التي تسري في جسدها، 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، على حد قولها.