لجنة ثمانية لإزالة 1571 مخيما مخالفا

كشف تقرير إحصائي حديث لحملات التشوه البصري، صادر عن أمانة الأحساء، إزالة 1571 مخيما مخالفا. وتضمن التقرير الإشارة إلى مشاركة لجنة حكومية «ثمانية»، تضم في عضويتها كلا من: محافظة الأحساء، وأمانة الأحساء، وهيئة الزكاة والضريبة والدخل، ووزارة التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، والهيئة العامة للنقل، والدفاع المدني.

نسب الامتثال

أبان التقرير أن الحملات، التي هدفت كذلك إلى رفع نسب الامتثال ومستوى جودة الخدمات المقدمة والتقيد بتراخيص الأنشطة، بالإضافة إلى تحقيق اشتراطات السلامة والاشتراطات البلدية والوقاية من الحوادث في بيئة العمل، تضمنت معالجة وضع المعدات الثقيلة، وذلك من خلال تخصيص 5 مواقع بديلة كمواقف للمعدات الثقيلة والشاحنات.

وضمن حملة الورش، زار أعضاء اللجنة الحكومية في الحملات أكثر من 800 ورشة ومعرض ومحل قطع غيار وتغيير الزيوت والإطارات، وتم تخصيص 16 حاضنة بلدية منتشرة في كل أرجاء المحافظة، فيها أكثر من 530 منفذ بيع، وإتلاف 15 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

30 ألف م3

إلى ذلك، وفي حملة مشتركة لمعالجة التشوه البصري بمشاركة 11 جهة حكومية، وهي: المحافظة، والأمانة، وأرامكو، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والأمن العام، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وشركة المياه الوطنية، والهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة للري، والخطوط الحديدية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى 23 شركة ومؤسسة، تم رفع 30 ألف متر مكعب مخلفات من 31 موقعًا في 14 يوم عمل وبـ200 فرصة تطوعية، وذلك باستخدام تسجيل دخول آلي للشاحنات عبر كود خاص بكل شاحنة.