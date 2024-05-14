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المرشدي: ستتخذ إجراءات بشأن متلاعبي الأصوات بانتخابات غرفة الرياض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علق المحامي نايف المرشدي، على استخدام أصوات بطريقة غير نظامية مما أدى إلى تعليق نتائج انتخابات “غرفة الرياض”.

وقال نايف المرشدي، عبر برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية: ستتخذ إجراءات في حق متلاعبي الأصوات بالسجن وفرض غرامات مالية عليهم.

وأشار إلى أن المتلاعبين إن كانوا من جهات لها علاقة بالمعلومات تنتظرهم نظام حماية البيانات الشخصية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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