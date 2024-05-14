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تراند اليوم : "100 جمل أو 200 بقرة".. تفاصيل شرط الصلح مع مطرب المهرجانات "عصام صاصا" بعد دهس شخصا بسيارته

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار علي فايز، محامي ضحية مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا شروط الصلح في قضية اتهامه بالقتل الخطأ بعد أن دهس شخصاً بسيارته جنوب القاهرة.

الدية الشرعية

وقال فايز أن أهل الضحية لا يرغبون في الحصول على أي مال أو تعويض عن ابنهم، مؤكدا "لا شيء يعوضهم فقد ابنهم"، مشيرا إلى أن الدية الشرعية أمر شرعي راسخ ومعروف ويمكن إقناعهم بقبولها، وهي تقدر بـ 100 من الجمال أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية.

ادعاء مدني

وأشار إلى أنه تقدم بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت، موضحا أن البعض قد يظن أن هذا المبلغ مقابل التنازل ولكن هذا المبلغ لا يعد مقابلا للتنازل ولكنه إجراء قانوني في الشق الجنائي من القضية.

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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