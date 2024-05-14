شكرا لمتابعة خبر عن أمير الحدود الشمالية يذهب بنفسه لتهنئة خريجة مقعدة أثناء حفل التخرج ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص أمير منطقة الحدود الشمالية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، على تهنئة خريجة مقعدة بنفسه خلال حفل تخريج الدفعة الـ 17 من طلاب جامعة الحدود الشمالية.

وتوجه أمير منطقة الحدود الشمالية نحو الطالبة وقدم لها التهاني بمناسبة تخرجها، كما قد التهنئة أيضا إلى زميلاتها بالدفعة.

يذكر أن جامعة الحدود الشمالية احتفلت أمس بتخريج أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة في مدينة عرعر وسط حضور كثيف وأجواء مبهجة، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة.