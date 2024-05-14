تدابير وقائية للحد من فوران حشرة الجندب الأسود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز التدابير الوقائية، انطلقت أعمال ورشة العمل الدولية للحد من فوران حشرة الجندب الأسود، والمعرض المصاحب لها، والتي تستضيفها المملكة على مدى يومين في محافظة جدة، وبتنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمشاركة خبراء دوليين ومحليين بالتزامن مع اليوم الدولي للصحة النباتية.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، خلال نقل الخبرات والتجارب بين الدول للتصدي لأي فوران للحشرات، وسبل تعزيز التدابير الوقائية للحد من تداعياتها وفق الأسس العلمية والممارسات الدولية المعتمدة.

ونوه رئيس قطاع الصحة النباتية في مركز «وقاء» الدكتور محمد الخريجي، بما توليه الحكومة من اهتمام بالغ لحماية الموارد والمحاصيل النباتية من غزو وانتشار الآفات النباتية، وتقليل تأثير الآفات على الأمن الغذائي والتجارة والنمو الاقتصادي والبيئي. مؤكدا أهمية إقامة ورشة العمل باعتبارها رافدا مهما وبنكا معرفيا، يضم متخصصين وخبراء، يتم خلالها تبادل المعلومات والمعارف ومناقشتها، بما يسهم في تعزيز دور الصحة النباتية، والحد من التصدي للآفات والحشرات محليا ودوليا.

وصاحب ورشة العمل الدولية معرض مصاحب شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لإبراز دورهم في الحد من فوران الحشرات وفق أحدث التقنيات المستخدمة.

أهداف الورشة