محاور علمية لدعم الأمن الفكري ومكافحة التطرف

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وتضمن الملتقى 8 جلسات علمية و36 ورقة علمية و18 ملصقا علميا ودورتين تدريبيتين في مبادئ النشر العلمي والنشر العلمي المصنف عالي الأثر، وورشتي عمل في التحليل الكمي والنوعي إضافة إلى عدد من الجلسات العلمية والفعاليات المصاحبة من ملصقات علمية ودورات تدريبية وورش عمل.
وتناولت أوراق العمل ومناقشات الملتقى موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من واقع محاور علمية بينية عدة، كالأمن الفكري ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وعلم نفس الإرهاب والتطرف، والتطرف ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعليم والأمن الفكري، إضافة إلى الاعتدال والأمن الفكري، وعلم الاجتماع، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الجديد، والقانون الجنائي.
وأوضح وكيل المعهد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله باعبدالله، أن الملتقى هدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا، وتمكينهم من استعراض ومناقشة موضوعات أوراقهم العلمية وأطروحاتهم البحثية المختلفة.
أوراق العمل:
- مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
- علم نفس الإرهاب والتطرف.
- التطرف ووسائل التواصل الاجتماعي.
- التعليم والأمن الفكري.
- الاعتدال والأمن الفكري.
- تكنولوجيا المعلومات والإعلام الجديد.
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