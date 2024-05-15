2.2 مليون طن نفايات بجدة

يأتي ذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية لنظافة الطرق والأحياء السكنية، وفي إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة بالأمانة، صالح بن محسن الزهراني، أن مخلفات الهدم والبناء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع النفايات المرفوعة خلال الربع الأول بإجمالي 1.577.526 طنا، تليها مخلفات النفايات المنزلية بحجم 339.197 طنا، بينما قدّرت كمية النفايات التجارية بأكثر من 194.000 طن.
وأضاف أن أعمال رفع النفايات شملت مخلفات الإطارات المستهلكة بإجمالي 274 طنا، ومخلفات نباتية وكبيرة الحجم قدرت بـ66.512 طنا، إلى جانب 38 طنا من الصحف والأوراق الدينية، ونحو 4000 طن من مخلفات المسالخ.
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