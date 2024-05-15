العاصمة المقدسة ترفع جاهزيتها للحج

حشدت أمانة العاصمة المقدسة طاقاتها البشرية والآلية، لاستقبال موسم حج 1445، من خلال رفع درجة الجاهزية القصوى لضمان الخروج بأفضل أداء ممكن في الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، مع تسخير كافة الإمكانيات اللازمة والكوادر البشرية والآليات وأحدث التقنيات، وذلك استعداداً لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية. أجهزة وآليات

أوضحت الأمانة أنها جهزت كادراً بشرياً يبلغ قوامه 22.000 فرد بين إداريين ومهندسين وفنيين وعمالة مدربة، مدعومين بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول ضخم من الآليات والمعدات ذات التقنيات العالية والاستخدامات المتعددة، حيث يبلغ عدد منسوبي الأمانة (3048) فرداً، إضافة إلى (2600) فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، فيما يبلغ عدد منسوبي مقاولي النظافة أكثر من 500 فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى (1175) من منسوبي مقاولي الإصحاح البيئي، و(300) فرد مساندين من الكشافة، و(500) فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين، و (367) من مراقبي الإعاشة، و (110) مندوبين من البلديات المرتبطة، في حين قامت الأمانة بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها ثلاث عشرة بلدية وثلاث بلديات تابعة، إضافة إلى (28) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة والموزعة توزيعًا جغرافيًا، بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية.

مراقبون ومشرفون

وفي مجال النظافة تم تجهيز أحدث الآليات والمعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، حيث سيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق لا سمح الله، أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، إلى جانب دعم المشاعر المقدسة بالعدد الكافي من المراقبين والمشرفين والمعدات اللازمة، كما تم تجهيز الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات البالغ عددها (1135) صندوقاً، وعدد (113) من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت للنفايات بعد كبسها بمشعر منى.

نتائج الفحص

هيأت الأمانة عدداً من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة، وتم تجهيز مختبر مركزي مجهز بأحدث التقنيات للكشف على عينات الغذاء، مع إيجاد (3) مختبرات متنقلة حديثة وتعمل بتقنيات عالية سيتم إيقافها في المناطق المزدحمة للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولاً بأول، ومصادرة المواد التالفة.

لجان موسمية

تقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان الدائمة المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولجنة مكافحه الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها ولجنة إزالة التعديات بمكة، واللجان المشتركة مع الجهات الرقابية، وكذلك المشاركة في اللجان الموسمية. بنية أساسية 66.000 شارع رئيسي وفرعي

58 نفقاً طولها الإجمالي 35 كلم

105 جسور بأطوال وتصاميم مختلفة

550 كيلو متراً شبكات تصريف السيول

114.000 برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال