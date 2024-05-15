الجدعان : المملكة تحقق تنويعًا ناجحًا في مصادر إيراداتها وتتحدى تحديات النفط

صرح وزير المالية، محمد الجدعان، بأن المملكة نجحت في تحقيق تنويع ملحوظ في مصادر إيراداتها، حيث بلغت 37% من إيراداتها من مصادر غير نفطية. وأشار إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في تعزيز الإيرادات خلال السبع سنوات الماضية.

وخلال مشاركته في جلسة منتدى قطر الاقتصادي، الذي نظمته شركة “بلومبرغ” في الدوحة، أشار وزير المالية إلى ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. وأكد أن هناك مشاكل في عبور السفن والشحن البحري، وأنه يجب التعامل معها بحزم.

وأكد أيضًا أن الهدف الرئيسي لرؤية المملكة 2030 هو التحوط من تأثير انخفاض أسعار النفط، حيث تهدف المملكة إلى عدم ربط الإنفاق بعائدات النفط.

وأشار الجدعان إلى أن العائدات النفطية للمملكة في نهاية عام 2023 تجاوزت التوقعات على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة تقرب من 20% وتراجع الإنتاج بنسبة 17%. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية أن قيمة الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الأول من عام 2024 بلغت 182 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال. وسجلت الميزانية عجزًا بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول.