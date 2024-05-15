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تراند اليوم : أحدهم يصيبك بالسرطان.. خبراء يكشفون عن 7 أجزاء من الدجاج يجب عدم تناولها

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء الصحة والطهي أن هناك أجزاء من جسم الدجاجة لا ينبغي تناولها، وهي:

الجلد

يعدّ جلد الدجاجة غنيا بالدهون، ويحتوي على العديد من الطفيليات والبكتيريا.

الرأس

رأس الدجاجة، قد يحوي بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

الرقبة

يحتوي على عقد ليمفاوية غنية بالسموم والبكتيريا، ويمكن أن يؤدي استهلاكها بكثرة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

​​​​​الرئة

تحتوي رئة الدجاجة على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها.

الأمعاء

توجد في أمعاء الدجاجة أنواع مختلفة من البكتيريا ومركبات الزرنيخ والسموم التي قد تبتلعها الطيور .

الأرجل

حتوي على الهرمونات "الضارة بالصحة"، كما أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

مؤخرة الدجاجة

تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا والسموم الخطرة على جسم الإنسان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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