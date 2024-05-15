تراند اليوم : شاهد.. أغرب جزيرة على وجه الأرض يسكنها أكثر من 1000 شخص

ترجمة حصرية: وثقت لقطات، أغرب جزيرة على وجه الأرض، والتي يسكنها أكثر من 1000 شخص على نتوء ضيق بمساحة 0.49 فدان.

وتعتبر جزيرة ميجينغو، التي تشبه السلحفاة العملاقة المدرعة، لأن أسطحها المصنوعة من الصفيح متماسكة بإحكام، واحدة من أكثر النتوءات الصخرية ازدحاما في العالم، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقع الجزيرة المغطاة بالحجارة، والتي تبلغ مساحتها نصف ملعب كرة قدم بمساحة 0.49 فدانًا، على الجانب الشمالي الشرقي من بحيرة فيكتوريا وتقع على الحدود بين أوغندا وكينيا.

وقام المخرج جو حطاب، المقيم في دبي، برحلة محفوفة بالمخاطر إلى هناك وقضى ليلة مع السكان المحليين.

وقال إن الجزيرة "بدت وكأنها سراب" عندما اقترب منها، ولم يكن متأكدا مما إذا كان القارب "سيصمد" بسبب "الأمواج العاتية.

وغامر المخرج بالتجول في الجزيرة المزدحمة ليلاً واصفا أجواء الاحتفال مع عزف الموسيقى والناس يلعبون البلياردو ورائحة الطعام المقلي التي تعطر الهواء، ويشار إلى أن المياه المحيطة بها غنية بسمك الفرخ النيلي.