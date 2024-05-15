شكرا لقرائتكم نيوم المشروع الأكثر طموحًا حول العالم يستهدف توفير 200 ألف وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا في خططها الطموحة لمدينة نيوم، وهي مدينة مستقبلية تمتد على مساحة 26500 كيلومتر مربع.

200 ألف وظيفة في 2025

وبحسب تقرير موقع “إنسايدر”، تتطلع نيوم تتطلع إلى ملىء 200 ألف وظيفة خلال العام المقبل، وهو ما يظهر مدى المستقبل الذي يمكن أن تكون عليه المدينة الضخمة.

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ويقول المسؤولون: إن نيوم ستكون مدينة معرفية الفكرة مشابهة للمدينة الذكية، ولكنها تتوسع في المفهوم عبر استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتشير الأدوار الاخرى المطلوبة لتشغيل نيوم بأنها فرصة للعيش في المستقبل الجديد.

المشروع الأكثر طموحًا بالعالم

تهدف رؤية 2030 إلى تحويل المملكة العربية السعودية اقتصاديًّا وسياسيًّا من خلال تقليل اعتمادها على عائدات النفط والتوجه نحو التكنولوجيا، بحسب إنسايدر.

وقد برزت نيوم باعتبارها المحور البراق للخطة الاقتصادية الجديدة للمملكة. ويصف المسؤولون السعوديون المشروع بأنه الأكثر طموحًا في العالم. ومن المقرر افتتاح منتجع جزيرة سندلة، المنطقة الأولى لنيوم، في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفاع عدد العمالة في نيوم

أعلن نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، عن أن عدد العمال في المشروع وصل حتى الآن إلى نحو 140 ألف عامل يعملون على مدار الساعة لإنجاز العمل في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 ألف عامل خلال العام المقبل 2025. جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الأول من مؤتمر مبادرة “غريت فيوتشرز” الذي يُعقد في العاصمة الرياض.

فرص رائعة

وأكد أن نيوم تقدم فرص أعمال رائعة لكل من الشركاء المحليين والدوليين، وقال: “لدينا نحو 5 آلاف موظف بدوام كامل من أكثر من 100 دولة”.

وكشف مجلس إدارة نيوم، الأربعاء الماضي، عن وجهة “جاومور”، التي تعد أكبر وجهة فاخرة ضمن وجهات نيوم على ساحل خليج العقبة، وهي وجهة سكنيّة ساحليّة فاخرة مصمّمة لعشّاق اليخوت والباحثين عن الترفيه والمغامرات، يتوسّطها مرسى حيويّ بتصميم مبتكر سيرحّب باليخوت الفاخرة من حول العالم.

أعلى معايير المعيشة في جاومور

وستوفر الوجهة الجديدة لأكثر من 6,000 ساكن أعلى معايير المعيشة المستقبليّة في وجهة سكنيّة وترفيهيّة يتوسّطها مرسى نابض بالحياة، كما أنها تضمّ 500 شقّة و700 فيلّا.

كما تحتوي جاومور على فندقين مميزين يضمان 350 غرفة وجناحًا، ما يهيئ أجواء المكان لاستمتاع الضيوف بالمناظر الطبيعية وأحدث خدمات الضيافة الساحلية والأنشطة الرياضية المتنوعة.