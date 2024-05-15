شكرا لقرائتكم هل الرقص في الأماكن العامة يعتبر مخالفًا للذوق العام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي تركي آل حصوصة عن مدى مخالفة الرقص في الأماكن العامة للذوق العام، وذلك تعليقًا منه على مقاطع متداولة للرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجاني.

الرقص في الأماكن العامة

وقال خلال مداخلة مع برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية: “من الناحية القانونية عرفت اللائحة الذوق العام أنه مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته حسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فالنظام واضح والذوق العام مرتبط بالقيم”.

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الأفعال الخادشة للحياء

وتابع: “من ضمن الأفعال التي تخالف الذوق العام، الأفعال الخادشة للحياء، وغرامة الشخص المخالف لا تتجاوز 5 آلاف ريال، ومن الناحية القانونية هذه الأفعال لا نستطيع أن نقوم بتجريمها ما لم ينص النظام نصًّا صريحًا على مخالفة الفعل بعينه”.

وأوضح تركي آل حصوصة: أن لائحة الذوق العام أتت بشكل فضفاضي بحيث إن الجهات التنفيذية هي التي تقوم بتقدير الأفعال إن كانت مخالفة من عدمها، لذلك لا نستطيع أن نذهب لمسألة التجريم لأن هناك قاعدة أساسية في القانون أن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص صريح.

التوسع في التجريم

واستكمل: إن التوسع في التجريم أمر خاطئ، وهذا موضوع مجتمعي يخضع للقيم، ولا أستطيع القيام به وكثير من العقلاء لا يقومون به، ودور الإعلام مهم جدًّا في مخاطبة الأفكار، خاصة أننا مقبلون على جيل جديد يحركه الترند في تيك توك، وهناك جيل صاعد يرى أن هذا الأمر محمود وترفيهي، فالمسألة كلها خاضعة لمخاطبة العقول واستبيان قيم مجتمعنا والعادات التي تربينا عليها.