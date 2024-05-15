تراند اليوم : شفت لبسها مقدرتش أمسك نفسي.. سائق مصري يعترف بخطف فتاة التجمع ومحاولة اغتصابها

صحيفة الخليج 365: أدلى سائق أوبر المصري المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة عرفت إعلاميًا بـ فتاة التجمع، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في مدينة نصر.

وقال المتهم حسين.ع، إنه كان في طريقه لتوصيل الفتاة من التجمع الخامس بالقاهرة لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، ولاحظ ارتداءها لملابس مفتوحة تظهر مفاتنها: كانت لابسة سواريه ومعرفتش أمسك نفسي.

وأضاف السائق أنه حاول التقرب منها والتعدي عليها، إلا أنها قاومته بشدة، فأخرج أداة حادة كاتر كان بحوزته وحاول إرهابها به، إلا أنها أمسكت بالكاتر فأصيبت: هي اللي عورت نفسها ومكنتش عاوز أعورها.

وتستمع جهات التحقيق بمدينة نصر، لأقوال نبيلة عوض فتاة التجمع ضحية سائق أوبر، عقب ما أُبلغ به قسم شرطة مدينة نصر ثان، بتعرضها للاختطاف ومحاولة الاغتصاب، وكذلك التعدي عليها بآداة حادة كاتر كانت بحوزته.