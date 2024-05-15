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تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل سائق مصري بعد معرفة أن ركاب سيارته من أهل غزة

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق مصري وهو يرفض أخذ أجرته من ركاب بعد أن عرف أنهم من أهل غزة، وأقسم بذلك داعيا بالنصر لفلسطين وأهلها.

وحين أصر أحد الركاب الفلسطينيين على دفع أجرة قائلا: "ده شغلك وحقك، والله ما ينفع" ، رفض السائق الأمر تماما، فرد الراكب: "والله لا أبوسك على رأسك".

ونشر صاحب الواقعة المقطع على موقع التواصل "تيك توك" معلقا: "السواق لما عرف انني من غزة ما رضي ياخد مصاري، أنا محرج كتير من الشعب المصري، كمية حب لا توصف".

وانتشر المقطع بشكل كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حاصداً آلاف المشاركات والإعجابات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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