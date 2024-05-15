تراند اليوم : بالفيديو.. محامي يروي قصة مالك أرض رفض إرجاع العربون لمشتري وإكمال البيعة

صحيفة الخليج 365: روى محامي قصة لمالك أرض رفض إرجاع العربون لأحد الأشخاص وإكمال البيعة.

وقال خلال مقطع فيديو: "يقول صاحب المشكلة إنه وجد قطعة أرض وأراد شرائها فقام بالتواصل مع صاحب الأرض وحول على حسابه عربون مع الاتفاق على إحضار باقي المبلغ وإتمام البيعة".

وأضاف: "بعد أسبوعين جاء بكامل المبلغ، لكن رفض مالك الأرض أن يكمل البيع ويرجع العربون ويقول إنه تأخر وراح عليه العربون".

وعلق المحامي قائلا: "كلا الطرفين غلطانين، كان من المفترض الاتفاق من البداية على مدة العربون وأن يكون الاتفاق بشكل كتابي خاصة إذا كان العربون فوق 100 ألف".

وأشار إلى أن وفقا للمادة 44 من نظام المعاملة المدنية "فإن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون".

وأكمل: "إذا لم يُعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد".