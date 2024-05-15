تراند اليوم : احرص على اتباعها .. الكشف عن 3 عادات يومية تحميك من الإصابة بالسرطان

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن اتباع نمط حياة ونظام غذائي سيء قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ولذلك هناك 3 أمور تمنع الإصابة بالسرطان يجب اتباعها وفقا لموقع "health" وهي:-

النظام الغذائي

يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات ومضادات الأكسدة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، على مقاومة الخلايا السرطانية.

الوزن

يجب العمل إنقاص الوزن حيث تسبب زيادة الوزن أو السمنة الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس،كما تؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى الإصابة بالالتهابات واضطراب الهرمونات وخلق بيئة لنمو السرطان.

النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على السيطرة على الوزن وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات.