الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مكة

صدر بيان من وزارة الداخلية اليوم يتعلق بتنفيذ حكم القتل قصاصًا لأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نص البيان:

يشير البيان إلى آية قرآنية تتحدث عن حكم القصاص في القتلة، وتشدد على أهمية القصاص كوسيلة للحفاظ على الحياة وتحقيق العدل.

تم قتل السيد محمد صبحي عبد الحميد جامع، المصري الجنسية، على يد السيد هارون كمال محمد كمال خان، الباكستاني الجنسية، حيث قام بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته.

وبعد التحقيق مع المتهم، تم اتهامه رسميًا بارتكاب الجريمة. أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة وصدر حكم قضائي يثبت إدانته ويحكم بقتله قصاصًا. تمت الموافقة على الحكم من قِبَل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم المقرر شرعًا وتأكيده من قِبَل السلطة المختصة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق المتهم هارون كمال محمد كمال خان، في منطقة مكة المكرمة، يوم الأربعاء 7/11/1445هـ الموافق 15/5/2024م.

وتأكدت وزارة الداخلية من إعلان هذا البيان لتؤكد التزامها بتحقيق الأمن وتطبيق العدالة وتنفيذ أحكام الله فيمن يعتدي على الأمن أو يسفك دماء الآمنين. وفي الوقت نفسه، تحذر أي شخص يفكر في ارتكاب مثل هذه الأعمال من أن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وإلى الله المشتكى والمستعان.