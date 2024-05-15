تراند اليوم : شاهد.. لحظة تكريم زوجة الراحل "‎غازي القصيبي" في حفل بجامعة اليمامة بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة تكريم زوجة الدبلوماسي والأديب الراحل غازي القصيبي خلال حفل نظمته جامعة اليمامة في الرياض، لتسليم جائزة غازي القصيبي بنسختها الثانية يوم أمس الثلاثاء، بحضور نخبة من كبار المثقفين والإعلام.

وأظهر الفيديو زوجة غازي القصيبي وهي تتسلم الجائزة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

الجدير بالذكر، تمنح جائزة الراحل غازي القصيبي مرة واحدة كل سنتين، وتتخصص في فروع عدة، تشمل الأدب، والإدارة والتنمية، والتطوع، وتتضمن مراحل متنوعة تخضع للترشيح، والفرز والتصفية، وبعدئذ، التحكيم وأخيراً إعلان الجوائز.