تراند اليوم : "أنظر هنا لسخرية الأمر".. تركي الفيصل يعلق على صراع الحوثي في اليمن ويرد على سؤال بشأن إعادة دمج بشار الأسد في المنطقة

صحيفة الخليج 365: رد رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل على سؤال كان نصه: "هل أعيد دمج بشار الأسد في المنطقة؟ وكيف تتعامل دول مثل السعودية مع كل الأضرار التي سببها نظامه لشعبه وفظائع النازحين ومقتل الكثير من السوريين على يد السوريين بمساعدة روسيا وإيران؟".

دمج بشار

وقال الأمير خلال حوار أجراه عبر الفيديو مع كلية برنستون للشؤون الدولية والعامة: "يبدو أنه كذلك.. علي أن أقول إنني لست في الحكومة للتعامل مع هذه المسألة ولا أحسد أي من مسؤولينا يتوجب عليهم مواجهة مسائل تصرفات سابقة من قبله (بشار الأسد) ونظامه، حقيقة أنا لا أعلم ماذا يحدث على الأرض، إذا كان علي قول شيء لا أعتقد أنني سأكون مفيدا حيال هذه المسألة ولكم كما قلت المسؤولون يتابعون هذا الأمر وأترك الموضوع هنا".

الحوثي

وفيما يتعلق بجماعة الحوثي وتهديد الملاحة التي تضر بالسعودية ومصر بشكل مباشر، قال الأمير تركي: "أنا أنظر هنا لسخرية الأمر، تعرض السعودية للإدانة حتى من حلفائها في أحداث اليمن التي سبقت ما يحدث في غزة، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الحوثي وإن كان يجب أن يدرجوا على قوائم الإرهاب الأمريكية أم لا، وقدوم السيد بايدن ورفعهم من ذلك الإدراج والآن وضعهم مجددا (على قائمة الإرهاب) وليست طائرات سعودية التي تقصف الحوثيين بل طائرات أمريكية وفرنسية وبريطانية بالنسبة لي هذا أمر غير قابل للتفسير حقا.."

الهدوء

وأضاف: "كيف تحولت الأمور بهذه الصورة حيث تقوم المملكة بالانخراط مع الحوثي حيال ما يحدث في اليمن وهؤلاء الذين كانوا يحثونا على الانخراط مع الحوثيين وصنع السلام في اليمن هم الآن في صراع مع الحوثي، هذا أمر ما كان يجب أن يحدث من وجهة نظري ولكن حدث، والأمر الوحيد الذي يمكن للمملكة أن تقوم به من وجهة نظري هو دعوة الجميع للهدوء وتخفيف الحدة والصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها.."