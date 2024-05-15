تراند اليوم : "سرق مني مبلغ كبير جدًا".. شاهد.. مواطن يروي قصة اختراق حسابه البنكي عبر موقع فحص للسيارات

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن في مقطع فيديو، عن تعرضه للسرقة، بعدما أدخل بيانات حسابه البنكي عبر أحد المواقع.

وقال المواطن: "دخلت للحجز من جهاز المحمول على موقع سلامة "الموقع نفس الموقع الرئيسي" للفحص الدوري للسيارات وسجلت بياناتي بالكامل".

وأضاف: "عند تحديد الموعد طلبوا مني سداد رسوم 10 ريال، وأدخلت رقم الفيزا لتسديد الرسوم، بعدها جائتني رسالة من شركة الاتصالات التابع لها أنه تم إدخال هويتك برقم من هاتف أيفون، ورسالة بعدها من البنك وبعدها اختفت أبراج الجوال".

وتابع: "تم سلب مبلغ كبير جدا من حسابي خلال نصف ساعة، وذهبت بعدها إلى البنك قالولي في عمليات سحب كبيرة على حسابي وذهبت للشرطة للإبلاغ".

واختتم حديثه محذرا: "انتبهوا من أي رابط تفتحونه ولا تدخلون بياناكم البنكية لأي موقع".