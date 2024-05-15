%100 نسبة المباني المملوكة لأمانة الشرقية

وجاءت أمانتي الرياض وجازان بنسبة 95%، وتبوك 94%، والمدينة المنورة 93%، والطائف 92%، بينما سجل ديوان عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأقل في المباني المملوكة بنسبة 30%، وذلك وفقًا لتقرير الشؤون البلدية لعام 2023.
المباني المستأجرة بأمانات
الرياض
20
المدينة المنورة
11
جازان
10
عسير
9
تبوك
9
الطائف
8
حائل
6
الحدود الشمالية
4
القصيم
3
جدة
2
الأحساء
2
ديوان عام الوزارة
16
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