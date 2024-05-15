21 ألف مستفيد من تمكين الضمان 2024

أعلن الضمان الإجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستهدفين خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 يبلغ 20841 مستفيدًا، والمحقق 22397، بينما تصدرت منطقة الرياض عدد المنجز والمستهدف بـ4923 مستفيدًا، والمستهدف 4614، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4806 منجزات و4599 مستهدفًا، ثم المنطقة الشرقية ثالثًا بـ3054 منجزًا و2898 مستهدفًا.

وأوضح الضمان أن التمكين هو تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، وتوجيههم ليصبحوا منتحين ومستقلين ماديًا عن طريق التنسيق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتطوير واستقطاب البرامج وفرص التمكين، كما يتاح لمستفيد الضمان الاجتماعي تحديد المسار المناسب لمهاراته ومؤهلاته.

تمكين مستفيدي الضمان بالمناطق «المنجز والمستهدف»

• المدينة المنورة

1646

1524

• عسير

1600

1479

• جازان

1458

1347

• القصيم

1252

1173

• نجران

901

810

• تبوك

811

750

• حائل

744

657

• الجوف

442

378

• الحدود الشمالية

408

333

• الباحة

352

279