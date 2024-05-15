تراند اليوم : شاهد.. لحظة سقوط موظف طيران من باب طائرة بعد تحرك السلم وارتطامه بالأرض

صحيفة الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموظف طيران وهو يسقط من باب طائرة ويصطدم بالأرض.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره على ما يبدو من داخل أحد مطارات إندونيسيا، بحسب ما ذكره مغردون، موظف الخدمات الأرضية وهو يسحب السلم ويبعده عن باب الطائرة.

وفجأة رجع موظف آخر كان داخل طائرة ظناً منه بأن السلم مازال موجوداً، وسقط بقوة وارتطم بالأرض.

من جانبه قال مغرد إندونيسي :" هؤلاء الأفراد هم طاقم من شركة المناولة الأرضية التي تستخدم خطوط ترانس نوسا الإندونيسية خدماتها، ‏والحمد لله لم يتعرض لإصابات خطيرة، وهو الآن يتحسن".

وأضاف:" ‏الموظف يخضع الآن لفحوصات أخرى للتأكد من عدم وجود إصابات داخلية".