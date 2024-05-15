قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، على مقيم من الجنسية السورية؛ لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.