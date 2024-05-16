تراند اليوم : الكويت ..شاهد: الوزراء في الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام أمير البلاد

صحيفة الخليج 365: أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمير الكويت في قصر بيان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الجديد، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، والذي قدم لأمير الكويت، الوزراء الذين أدوا أمامه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة (13 وزيرا).

ووجه أمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كلمة للحكومة الجديدة أبرز ماجاء فيها: "إننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم، لذا وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، فإن عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار".

كما وجه الحكومة إلى "تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت".