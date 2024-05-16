شكرا لقرائتكم خبر ريما بنت بندر تلتقي طلبة المنتخب السعودي في آيسف 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، عبر الاتصال المرئي، وفد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض ومسابقة ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، خلال الفترة من 10 حتى 18 مايو الحالي، ويشارك فيه 35 طالبا وطالبة؛ تحفيزا ودعما لهم خلال تمثيل الوطن في مسابقة آيسف، التي تعد أكبر مسابقة علمية عالمية طلابية، ويشارك فيها هذا العام 1700 من الطلبة يمثلون 70 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة.

حضر اللقاء القنصل العام في لوس أنجلوس بندر الزيد، والملحق الثقافي في الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة رئيس الوفد السعودي الدكتور باسل السدحان، والمديرة العامة لبرامج الموهوبين ورئيسة وفد وزارة التعليم الدكتورة جواهر اليوسف، وأعضاء الوفد السعودي.

وخلال اللقاء بينت السفيرة ريما بنت بندر أن الطلاب سفراء لبلدهم، مؤكدة أهمية تمثيل الوطن بالشكل الذي يليق باسم المملكة، معبرة عن فخرها بوصول الطلبة السعوديين لهذه المسابقة التي يتنافس فيها نخبة من الطلبة حول العالم.

وأشادت بالجهود التي بذلت حتى وصل الطلبة إلى هذه المرحلة، محفزة الطلبة على الجد والمثابرة والعمل على تمثيل الوطن بشكل مشرف. وقدمت شكرها للمتطوعين من المبتعثين الذين شاركوا في معرض آيسف العام الماضي؛ نظير حضورهم ودعمهم لزملائهم، والإسهام في استمرار وتطوير مستوى المشاركة.