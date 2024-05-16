تراند اليوم : "كأنه أحد أنهار أوروبا ".. شاهد: جريان مياه السيول في وادي شهير بالمملكة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أمس الأربعاء، استمرار جريان السيول في وادي تربة لمدة 40 يوما، بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وأظهر الفيديو المتداول على منصة إكس ، جريان مياه السيول في وادي تربة بصورة هادئة، فيما عبر بعض قائدي السيارات الطرق في الوادي.

الجدير بالذكر، يعتبر وادي تربة من أكبر أودية شبه الجزيرة العربية، مجراه في منطقة الباحة ومكة ومنطقة الرياض، ومنبعه من أعالي جبال الحجاز بالقرب من محافظة المندق، ويمتد إلى محافظة تربة ثم الخرمة وعرق سبيع ثم محافظة الخاصرة في وسط نجد إلى وادي الرمة.