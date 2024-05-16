استعدادات لقطارات المشاعر والحرمين

كما شملت الزيارات الميدانية الوقوف على مدى جاهزية قطار الحرمين السريع بجدة، الذي يتكون من 5 محطات و35 قطارًا، حيث يتجاوز عدد الرحلات لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج أكثر من 3.8 آلاف رحلة، ليضيف بذلك تجربة تنقل مريحة وسهلة.
كما وقفت الهيئة على قياس مدى الجاهزية لقطار الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، والذي يسهم في تنقل المسافرين وحجاج بيت الله الحرام داخل مبنى المطار الجديد (الصالة 1) من منطقة إجراءات السفر إلى منطقة صالات السفر الدولية والعكس، ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 750مترًا، وبطاقة استيعابية تبلغ 4000 مسافر في الساعة في الاتجاه الواحد، مزودًا بأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمسافرين.
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