تراند اليوم : دمرتني نفسيًا وحسبي الله ونعم الوكيل.. شاهد:فتاة مصرية تنهار من البكاء بسبب اتهامها بالغش

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة بكاء طالبة جامعية مصرية بسبب اتهامها بالغش في الامتحانات من مراقبة.

وقالت الطالبة الجامعية: أنا قلبي بيعيط وحاسة إن دموعي نشفت، مشيرة: كنت قاعدة في الامتحان وحاطة الملزمة بين الدرج والديسك وكان المراقب لسه موزع ورقة الأسئلة.

وأكملت: المراقبة اتهمتني بالغش وأنا مكنتش فتحت الملزمة، لافتة: كانت المراقبة عاوزة تخوف الشباب في المدرج بيا ووترتني جدا.

وزادت: جابت ليا مراقب الدكتور وقالت له دي بتغش ومعاها ساعة سمارت، معلقة: سمارت مين لا مؤاخذة.. دي سمارت، وفق "القاهرة 24".

وتابعت: حسبي الله ونعم الوكيل عشان أنتي وترتني وتعبتيلي أعصابي ونفسيتي، مضيفة: شايفاني لابسة أسود في أسود ده ما أوحاش ليكي بحاجة.

وختمت: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمتني، عشان أذاتيني في المادة.