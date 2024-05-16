تراند اليوم : عليا الطلاق هنتجوز.. شاهد: مصريون يجمعون السولار في جرادل بعد تسريبه من خط وقود بالمنيا

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لتجمع عدد من المصريين في محافظة المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بعد حدوث كسر في أحد الخطوط الحيوية لضخ الوقود لمحافظتي المنيا وأسيوط.

وأظهر الفيديو تجمع الأهالي لتجميع السولار المتسرب بالجرادل فيما يشبه النهر قبل تبخره في الصحراء.

كما أظهر الفيديو أحد الأشخاص، الذي عبر عن سعادته لتسرب السولار قائلًا: "عليا الطلاق هنتجوز..."، فيما انشغل آخرون بجمع السولار بـ "الجرادل" من نهر السولار، الذي انفجر في الصحراء بمحافظة المنيا.

وأثار تفجر نهر السولار في صحراء المنيا ردود أفعال واسعة، حيث وصف بعض النشطاء تهافت الأهالي على نهر السولار، وتعبئة ما بداخلة قائلين: " هجموا عليه بالجرادل والجراكن.. تسريب كبير في خط مواسير السولار بالمنيا".