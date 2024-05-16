السعودية | المشرف العام على واحة “الملك سلمان” يستقبل ممثل “اليونسكو” لدى دول الخليج العربية واليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل معالي المشرف العام على واحـة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة صلاح الدين زكي خالد، بحضور رئيس قطاع العلوم باللجنة الوطنية “لليونسكو” الدكتور حمود النغيمشي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين واحة الملك سلمان للعلوم و”اليونسكو”، ودعم المنظمة “للواحة” في إقامة البرامج التدريبية للمعلمين والطلبة والمهرجانات العلمية، ومشاركة المنظمة

في مهرجان ستيم السنوي “للواحة” إضافة إلى تسجيل “الواحة” لدى المنظمة ضمن المنظمات غير الحكومية.