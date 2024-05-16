السعودية | جامعة أم القرى تنفذ برنامجًا تدريبيًا لمعلمي اللغة العربية في البوسنة والهرسك‎

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

نفذت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد تعليم اللغة العربيَّة لغير الناطقين بها؛ أمس، برنامجًا تدريبيَّا لتدريب وتأهيل معلمي اللغة العربيَّة في البوسنة والهرسك، والمنعقد في مركز الملك الثقافي في سراييفو؛ بإشراف سفارة خادم الحرمين الشريفين .

واستفاد من البرنامج الذي عقد في مركز الملك الثقافي في سراييفو؛ بإشراف سفارة خادم الحرمين الشريفين 30 معلمًا ومعلمة من الجامعات والمراكز والمدارس في البوسنة والهرسك.

وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله القرني، أنَّ البرنامج قدم حقائب تدريبيَّة متخصِّصة قائمة على: تعليم مهارات اللغة الأربع وعناصرها، واستخدام التقنية في تعليم اللغة والاختبارات اللغويَّة، إضافة إلى جلسات عمل لتطوير كفايات معلمي اللغة العربية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه معلم اللغة العربية، وندوة علمية حول جهود المملكة العربية السعودية في نشر وتعليم اللغة العربيَّة، إضافة لجهود الجامعة في تطوير وتأليف سلسلة جامعة أم القرى في تعليم اللغة العربيَّة لغير الناطقين بها.