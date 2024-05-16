تراند اليوم : أصيبا بالجنون.. شاهد: كلبان يفترسان 22 نعجة داخل مزرعة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مزارع بريطاني على إطلاق النار على كلبين من نوع XL Bullys بعد أن أصيبا بالجنون وقاما بافتراس 22 نعجة حاملًا بوحشية.

وأطلق ديفيد هيوز، 27 عامًا، النار على الكلبين بعد أن تجولا حول مزرعته قبل وقت قصير من موسم الحمل ودخلا حظيرته، وافترسا النعاج الحوامل وأصابا المزيد.

وتم استدعاء الشرطة إلى الأرض الزراعية، حيث أخبر المزارع، الذي شوهد وهو يحمل بندقية، الضباط أنه كان يسمع الكلاب وهي ترتكب مذبحة.

والتقط فيديو الكاميرا الخاصة بهم اللحظة المروعة التي سمعت فيها طلقات لقتل الكلبين، بالإضافة إلى أكوام من جثث الخراف من الهجوم الذي شهد إصابة 48 خروفا في مشهد مفجع وصفه أحد الضباط بأنه "دمار كامل".