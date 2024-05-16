تراند اليوم : كانت متجهة للسعودية.. هبوط اضطراري لطائرة إندونيسية تقل 468 شخصًا بسبب حريق

صحيفة الخليج 365: أوضحت شركة الطيران الإندونيسية "جارودا"، إن طائرة تابعة لها كانت تقل 468 شخصًا من إندونيسيا إلى السعودية، اضطرت إلى الهبوط اضطراريًّا بسبب نشوب حريق في أحد محركاتها.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الرحلة كانت في طريقها مساء أمس إلى المدينة المنورة، لكنها عادت إلى مطار مدينة ماكاسار الإندونيسية دون أن يتعرض أي من ركابها لأي أذى.

ومن جهته، ذكر مدير شركة الطيران، أن قرار الهبوط الاضطراري اتخذه الطيار المسؤول فور الإقلاع، مع الأخذ في الاعتبار المشكلات التي ظهرت في أحد المحركات والتي تتطلب المزيد من الفحص بعد رصد شرارات حريق فيه.

وتابع أن الطائرة كانت تقل 450 راكبًا و18 من أفراد الطاقم، بمن فيهم الحجاج المتوجهون لأداء فريضة الحج، وأنه تم منع الطائرة من التحليق مرة أخرى حتى اكتمال إجراءات التحقيق و السلامة.