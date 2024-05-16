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الزعاق يوضح سبب تغير الفصول وعدد ساعات النهار والليل.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب تغير الفصول وعدد ساعات النهار والليل.

وقال الزعاق أن الشمس ترسل لنا الضوء والدفء والحرارة، فالصيف تكون الأجواء حارة بسبب طول النهار، أما في الشتاء برد لأن عدد ساعات النهار قصيرة.

وأضاف الزعاق أنه عند تساوي عدد ساعات الليل مع النهار تعادل الأجواء، مشيراً إلى أن القطبين الشمالي والجنوبي متجمدين لأن الشمس تغيب عنهم لمدة ستة شهور.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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